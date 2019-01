Brände : Auto auf Insel Usedom angesteckt: Motiv unklar

von dpa

09. Januar 2019, 19:47 Uhr

Unbekannte haben in einem kleinen Ortsteil der Stadt Usedom (Vorpommern-Greifswald) ein Auto in Brand gesetzt. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Anklam erklärte, bemerkte der 56-jährige Besitzer das Feuer, als er am späten Dienstagabend noch einmal über sein Grundstück in Wilhelmshof ging. Am Auto entstand Totalschaden. Da der Wagen schon längere Zeit nicht mehr bewegt wurde und das Feuer in Höhe eines Rades ausgebrochen sein soll, geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Das Motiv sei unklar.