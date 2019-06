Unfälle : Auto-Anhänger schleudert auf Bahngleis und beschädigt Zug

Bei einem Unfall in Rövershagen bei Rostock sind ein Auto-Anhänger und ein Zug der Deutschen Bahn beschädigt worden. Am späten Sonntagabend sei der Fahrer eines Kleintransporters nach eigenen Angaben einem Tier ausgewichen und dabei in den Straßengraben gefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Sein Anhänger hatte sich dabei den Angaben zufolge überschlagen und war auf die neben der B105 verlaufenden Bahngleise geschleudert. Ein Zug stieß mit dem Anhänger zusammen und wurde beschädigt. Die 25 Fahrgäste mussten vom Bahnhof Rövershagen mit einem Ersatzbus weiterreisen, verletzt wurde aber niemand. Der Zugverkehr war für zwei Stunden unterbrochen.

von dpa

17. Juni 2019, 15:39 Uhr

Bei einem weiteren Unfall nahe Rövershagen waren am Sonntag sechs Menschen schwer verletzt worden, darunter drei Kinder. Der Wagen eines 39-Jährigen war aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit drei Fahrzeugen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Neben den sechs Schwerverletzten erlitt eine Frau leichte Verletzungen. In Lebensgefahr schwebte aber keiner von ihnen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Sachschaden wurde auf rund 45 000 Euro beziffert.