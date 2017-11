Unfälle : Ausweichmanöver: Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

von dpa

erstellt am 09.Nov.2017 | 15:51 Uhr

Auf einer Bundesstraße bei Bad Doberan (Kreis Rostock) sind zwei Pkw frontal zusammengestoßen - dabei wurden vier Menschen verletzt. Ein 34-jähriger Fahrer sei am Donnerstagmorgen in Höhe der Gemeinde Reddelich hinter einem Lkw gefahren und habe offenbar nicht bemerkt, dass dieser bremste, teilte die Polizei mit. Um ein Auffahren zu verhindern entschloss er sich zum Ausweichen und kam dadurch auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem zweiten Pkw kollidierte, in dem eine 31-jährige Fahrerin, ihr zweijähriger Sohn und ein Beifahrer saßen. Alle drei wurden verletzt und medizinisch versorgt. Der Zweijährige wurde mit einer Fraktur ins Krankenhaus gebracht.

Polizeibericht