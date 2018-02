Ausstellungen : Ausstellung zu Formgestaltung in der DDR

von dpa

15. Februar 2018, 10:53 Uhr

«Alles nach Plan? Formgestaltung in der DDR» lautet der Titel einer Ausstellung, die vom kommenden Mittwoch an im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig zu sehen ist. Der Bogen spannt sich von der Aufbruchstimmung in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts über die Gründung des Amtes für industrielle Formgestaltung zur Kontrolle der Produkte bis hin zur Mangelkrise in den 1980er Jahren, wie das Forum am Donnerstag mitteilte. Gezeigt werden unter anderem Produkte, Entwürfe und Fotos. Außerdem laden Interviews mit Zeitzeugen zur kritischen Auseinandersetzung ein. Die Schau ist bis zum 14. Oktober zu sehen.