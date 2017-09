Geschichte : Ausstellung in Marienborn: Rück- und Zuwanderung in die DDR

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Wolf 1 von 1

Die Schau «Wechselseitig. Rück- und Zuwanderung in die DDR 1949 bis 1989» erzählt den Angaben zufolge 20 Lebensgeschichten näher. Sie zeigt Fotos, Dokumente, persönliche Erinnerungsstücke, filmische Zeitzeugeninterviews sowie historische Film- und Rundfunkaufnahmen.

Die Wanderausstellung wird am Dienstag (17.00 Uhr) eröffnet und ist für das Publikum von Mittwoch an zu sehen. Zuvor war sie in Berlin gezeigt worden. Die Schau entstand in einer Kooperation des Vereins exhibeo Gesellschaft für politische, kulturelle und historische Forschung und Bildung mit der Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde und der Stiftung Berliner Mauer.

Infos zur Ausstellung

von dpa

erstellt am 05.Sep.2017 | 05:44 Uhr