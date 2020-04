Gesundheit : Ausstellung des Staatlichen Museums Schwerin im Internet

Die wegen der Corona-Krise nicht eröffnete Sonderausstellung «Dänische Gäste. Malerei aus drei Jahrhunderten» im Staatlichen Museum Schwerin soll von Ostermontag an im Netz zugänglich sein.

von dpa

08. April 2020, 12:54 Uhr

«Kunstinteressierte finden auf der Internetseite des Museums in Kürze ein Video, das sie virtuell durch die dänische Galerie führt, in der unter anderem Landschaftsgemälde, Porträts und Interieurs vorgestellt werden», teilte der Landestourismusverband am Mittwoch mit. Sieben Werke würden dabei kommentiert und eingeordnet.

Der Berliner Sammler Christoph Müller hatte eine Sammlung dänischer Malerei der vergangenen drei Jahrhunderte im Jahr 2017 dem Land Mecklenburg-Vorpommern geschenkt. Sie umfasst knapp 400 Gemälde, Zeichnungen und Druckgrafiken Es ist nach Angaben des Staatlichen Museums Schwerin die mit Abstand größte Sammlung dänischer Kunst aus deren bedeutendster Zeit in Deutschland. Vor Schwerin hatte das Pommerschen Landesmuseum in Greifswald die Schenkung präsentiert.«Leuchtende Bilder mit hohem Himmel, dem klaren Licht der See, fliegenden Segeln, stillen Rückzugsräumen und dem einen oder anderen Fischer oder Bürger», verspricht der Schweriner Kurator Gero Seelig. Zu entdecken seien Künstler wie Johan Thomas Lundbye, Janus La Cour oder Peter Ilsted, die zu den Großen ihrer Epoche gehörten und doch in Deutschland bisher fast unbekannt seien.