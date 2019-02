Polizei : Außergerichtliche Einigung im Streit um Videoüberwachung?

Im Streit um die Videoüberwachung des Schweriner Marienplatzes bemühen sich der Landesdatenschutzbeauftragte und das Innenministerium nach Informationen des NDR um eine außergerichtliche Einigung. Am Montag solle ein erster Schlichtungstermin bekanntgegeben werden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums im Gespräch mit NDR 1 Radio MV. Das Verwaltungsgericht habe eine Schlichtung vorgeschlagen. Gleichzeitig laufe laut Innenministerium die gerichtliche Auseinandersetzung aber weiter. Streitpunkt ist, ob die ins Polizeizentrum gefunkten Aufnahmen ausreichend verschlüsselt sind.

von dpa

23. Februar 2019, 16:01 Uhr

Heinz Müller, der Landesbeauftragte für Datenschutz in Mecklenburg-Vorpommern, hatte dem Polizeipräsidenten nach eigenen Angaben am 1. Februar einen Untersagungsbescheid per Boten zugestellt. Darin forderte Müller die Polizei auf, die Kameraüberwachung des Marienplatzes einzustellen, bis die Funkübertragung zur Dienststelle verschlüsselt wird. Er rief das Verwaltungsgericht dazu auf, den Bescheid durchzusetzen.

Aus Sicht des Ministeriums ist die Videoüberwachung zum Schutz der Bürger gemäß des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes und des Datenschutzrechts rechtmäßig. Es hatte mehrfach erklärt, dass die Funkstrecke durch verschiedene andere Maßnahmen ausreichend abgesichert sei.

Anlass für die Überwachung waren gewalttätige Auseinandersetzungen. Zunächst hatte die Polizei ihre Präsenz massiv verstärkt. Dies galt aber auf Dauer als zu aufwendig.