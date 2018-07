Schifffahrt : Ausschreibung für neue Mehrzweckschiffe läuft

Für den Einsatz bei Notfällen auf See will der Bund mindestens zwei neue Mehrzweckschiffe anschaffen. Dafür hat jetzt das EU-weite Ausschreibungsverfahren begonnen, wie die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung am Montag mitteilte. Die Neubauten mit Flüssiggasantrieb (LNG) sollen von 2021 an die bisherigen Schiffe «Scharhörn» (Baujahr 1974) und «Mellum» (Baujahr 1984) ersetzen, die im Rahmen der Maritimen Notfallvorsorge in Nord- und Ostsee im Einsatz sind. Sie werden zusätzlich ein Hubschrauberdeck erhalten. Werften haben jetzt einen Monat Zeit, um Angebote einzureichen.

«Mit den modernen umweltfreundlichen Flüssiggasantrieben beschreiten wir im Bereich der Maritimen Notfallvorsorge einen neuen Weg - wir bringen Sicherheit und Umweltschutz vorbildlich zusammen», sagte der Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Hans-Heinrich Witte. «Durch die besondere Ausstattung mit einem Hubschrauberdeck werden die operativen Möglichkeiten deutlich verbessert und die Sicherheit erhöht.» Ob noch ein drittes neues Mehrzweckschiff gebaut wird, ist noch offen.

Zum Schutz der deutschen Küste und für den Fall von Havarien stehen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes rund um die Uhr vier eigene Mehrzweckschiffe zur Verfügung. In der Ostsee sind die «Scharhörn» und die «Arkona» stationiert, in der Nordsee die «Mellum» und die «Neuwerk». Zusätzlich wurden vier Notschlepper gechartert.