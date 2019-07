Wirtschaft : Ausschreibung für Ludwig-Bölkow-Technologiepreis gestartet

Das Wirtschaftsministerium hat die Ausschreibung für den mit 10 000 Euro dotierten Ludwig-Bölkow-Technologiepreis 2019 gestartet. Bis zum 30. August können sich Unternehmen, Einzelpersonen oder Projektgruppen von Forschungseinrichtungen aus Mecklenburg-Vorpommern bewerben. Wie Minister Harry Glawe (CDU) am Dienstag in Schwerin sagte, geht es bei dem Preis um einen Brückenschlag von der Forschung und Entwicklung hin zur wirtschaftlichen Nutzung eines Produktes, eines Verfahrens oder einer Dienstleistung. Der Preis solle erfolgreiche Transfers von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen in die wirtschaftliche Nutzung würdigen. Ein Sonderpreis Digitalisierung ist mit 2000 Euro dotiert.

von dpa

02. Juli 2019, 12:30 Uhr

Der Namensgeber und gebürtiger Schweriner Ludwig Bölkow (1912-2003) war Mitbegründer des Konzerns Messerschmidt-Bölkow-Blohm (MBB), aus dem sich später die DASA (heute EADS) entwickelte.