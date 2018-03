Tourismus : Ausflugsschifffahrt startet mit Hindernissen in Saison

von dpa

25. März 2018, 08:53 Uhr

Die Decks sind gewienert, die Maschinen geölt - dennoch starten die Ausflugsschiffe zu Beginn der Osterferien wegen des Eises nur in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns in See. An der Müritz hoffen die Fahrgastschiffer dringend auf höhere Temperaturen und vielleicht den einen oder anderen Regenschauer. Anders sieht es an den Küstengewässern aus: Die Weiße Flotte sticht am Montag erstmals wieder von Stralsund aus nach Hiddensee in See und stellt auch den Fahrplan von Rügen zur westlich gelegenen Insel auf den Sommermodus um, wie Vertriebsleiter Detlev Düwel sagte.