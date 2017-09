Notfälle : Ausflugsschiff vor Usedom auf Grund gelaufen

Seenotretter haben nordöstlich der Insel Usedom ein manövrierunfähiges Fahrgastschiff mit über 30 Gästen an Bord geborgen. Grund war ein Maschinenausfall auf dem Schiff «Jessica», wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Wolgast (Kreis Vorpommern-Greifswald) am Donnerstag sagte. Die Fahrgäste waren in Karlshagen gestartet. In Höhe Kröslin im Peenestrom war das Schiff außerhalb des Fahrwassers getrieben und auf Grund gelaufen.