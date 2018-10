Kriminalität : Auseinandersetzung mit Machete bei Rockerclub: U-Haft

Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit einer Machete im Umfeld eines Neubrandenburger Motorrad-Rockerclubs ist ein Verdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden. Dem 38-jährigen Mann wird versuchter Totschlag vorgeworfen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er soll laut Staatsanwaltschaft einen anderen Neubrandenburger am 23. September mit der Waffe lebensgefährlich am Kopf verletzt haben. Die genauen Umstände des Vorfalls seien aber noch nicht geklärt. Das gelte auch für eine mögliche Clubzugehörigkeit.

von dpa

15. Oktober 2018, 15:33 Uhr

Am Tattag habe es ein Treffen auf dem Rockergelände gegeben. Rettungskräfte fanden später das Opfer und den mutmaßlichen Täter verletzt im Umfeld des Clubs und holten die Polizei, die die Machete beschlagnahmte. Das Opfer wurde notoperiert. Der 38-Jährige hatte Handverletzungen. Beide schwiegen bisher zu den Hintergründen der Auseinandersetzung. Die Polizei habe aus ermittlungstaktischen Gründen nicht eher über den Fall berichtet.