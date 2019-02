Verkehr : Ausbremsen auf der Autobahn endet mit Strafanzeige

von dpa

07. Februar 2019, 12:51 Uhr

Nach einer gefährlichen Ausbremsaktion auf der Autobahn 20 bei Wismar bekommt der mutmaßlich verantwortliche Autofahrer demnächst Post von der Polizei. Der Fahrer des Geländewagens soll am Mittwoch einen Lastwagen rechts über den Standstreifen überholt und ihn dann auf 50 Stundenkilometer heruntergebremst haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 33 Jahre alte Lkw-Fahrer habe so stark bremsen müssen, dass sein Sicherheitsgurt blockierte. Pech für den Autofahrer: Eine sogenannte Dashcam, eine kleine Kamera in der Fahrerkabine, zeichnete den Vorfall auf. Gegen den Autofahrer werde nun wegen Nötigung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.