Arbeitsmarkt : Ausblick: Hoffnungen auf guten Arbeitsmarkt 2019

Das Jahr 2018 hat in Mecklenburg-Vorpommern mit gute Botschaften vom Arbeitsmarkt aufwarten können: Erstmals sank die Zahl der Arbeitslosen auf unter 60 000. Im Oktober waren im Land 58 300 Menschen ohne Job, die Arbeitslosenquote im Land sank auf 7,1 Prozent. Zum Vergleich: Im Oktober 2004 waren mehr als dreimal so viele Männer und Frauen auf Arbeitssuche, nämlich 177 000. Die Quote betrug damals 19,9 Prozent.

von dpa

20. Dezember 2018, 03:41 Uhr

Die Regionaldirektion Nord der Bundesarbeitsagentur und das Wirtschaftsministerium wollen am heutigen Donnerstag in Schwerin eine Bilanz des zu Ende gehenden Jahres ziehen und auf das neue Jahr vorausblicken. Ein Schwachpunkt der Beschäftigung in Mecklenburg-Vorpommern ist die starke Abhängigkeit vom Tourismus.

Die Aussichten für 2019 sind nach bisherigen Angaben gut: Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) ging zuletzt von einem weiteren Aufbau an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung aus und erwartete ein Plus von 1,0 bis 1,5 Prozent. Laut Arbeitsagentur ist die Zahl der gemeldeten Stellenangebote zum Jahresende auf dem hohen Niveau des Vorjahres geblieben. Das Risiko, arbeitslos zu werden, sei weiter zurückgegangen, hieß es.