Ausbildung : Ausbildungsstart in MV: Viele Stellen unbesetzt

vergrößern 1 von 1 Foto: David-Wolfgang Ebener 1 von 1

Zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres halten sich in Mecklenburg-Vorpommern Berufsstarter und noch unbesetzte Stellen die Waage. Wie eine Umfrage unter den Industrie- und den Handwerkskammern ergab, traten zum offiziellen Ausbildungsstart am 1. August landesweit rund 4200 junge Leute ihre Lehre an. Gleichzeitig verwies die Regionaldirektion Nord der Bundesarbeitsagentur darauf, dass bei ihr Ende Juli noch 4200 unbesetzte Ausbildungsplätze gemeldet waren. Gesucht werden vor allem Köche, Kellner und Verkäufer. Doch wie die Kammern selbst rechnet auch Direktionschefin Margit Haupt-Koopmann noch mit viel Bewegung auf dem Ausbildungsmarkt.

von dpa

erstellt am 01.Aug.2017 | 15:45 Uhr