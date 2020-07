Energie : Ausbau von Energieknoten Bentwisch kommt voran

Der Ausbau des sogenannten Energie-Netzknotens Bentwisch bei Rostock kommt voran. Wie ein Sprecher des Energieversorger Edis AG (Fürstenwalde/Spree) am Freitag in Rostock mitteilte, hat mit dem Einbau einer 13,8 Tonnen schweren sogenannten Sammelschiene jetzt die zweite Hälfte des Vorhabens an dem für Mecklenburg-Vorpommern wichtigen Knotenpunkt begonnen. Nach der Erneuerung mehrerer Stromleitungstrassen nach Wismar, Güstrow, Ribnitz-Damgarten und zum Überseehafen Rostock werden in Bentwisch bis 2021 rund zehn Millionen Euro investiert. Ein Grund ist auch der Ausbau erneuerbarer Energien im Nordosten und auf der Ostsee.

von dpa

03. Juli 2020, 11:01 Uhr