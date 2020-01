Maschinenbau : Ausbau: Metallverarbeiter SMW investiert 3,7 Millionen Euro

Die Neubrandenburger Spezialmaschinen- und Werkzeugbau GmbH & Co KG (SMW) investiert mit Hilfe des Landes rund 3,7 Millionen Euro in die Erweiterung ihrer Kapazitäten. Wie das Schweriner Wirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte, werden damit 193 bestehende Arbeitsplätze gesichert sowie einige weitere Stellen geschaffen. SMW stellt vor allem sicherheitstechnisch wichtige Baugruppen für den Schienenfahrzeugbau, Maschinenbau und die Wehrtechnik her. Dazu gehören unter anderem Puffer und Zugeinrichtungen für Züge, Drehgestell-Rahmen, Motortragrahmen und Traversen.

von dpa

14. Januar 2020, 14:14 Uhr

«Ob in Straßenbahnen, Lokomotiven und Gleisbaumaschinen, den Produkten aus Neubrandenburg begegnet man in Europa, Asien, Australien und Amerika. Das ist beste Werbung für den Produktionsstandort Mecklenburg-Vorpommern», erläuterte Landeswirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Das Geld wird laut Ministerium unter anderem in Präzisionsfräs- und -schweißanlagen investiert. Das Land gebe knapp 630 000 Euro dazu.