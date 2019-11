Tourismus : Ausbau des Warnemünder Kreuzfahrthafens geht weiter

In Rostock-Warnemünde wird die Infrastruktur für die boomende Kreuzfahrtindustrie während der Winterpause ausgebaut. So haben bereits der Hochbau des neuen Kreuzfahrtterminals am Liegeplatz P8 im Werftbecken und der Bau der Landstromanlage in Warnemünde begonnen. Über Details der Arbeiten wollen am heutigen Donnerstag Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph und Hafenkapitän Falk Zachau informieren.

von dpa

21. November 2019, 01:15 Uhr

In der vergangenen Winterpause war der Bau des zweiten Kreuzfahrtterminals bis hin zu Bodenplatte begonnen worden. Nun folgt das Gebäude selbst. Es soll ab Saisonbeginn 2020 die bisherige Zeltkonstruktion ablösen. Auch die Landstromversorgung von Kreuzfahrtschiffen soll in Warnemünde ab 2020 möglich sein. Ziel ist es, die touristische Infrastruktur zu verbessern und die Schiffsdiesel-Emissionen der Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde zu reduzieren.