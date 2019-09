Klima : Aus «Friday for Future» wird «Rostock for Future»

In der Hansestadt Rostock hat sich das Bündnis «Rostock for Future» gegründet. Unter diesem Namen vereinigen sich die Gruppierungen «Fridays for Future», «Students for Future» und «Parents for Future», wie das Bündnis am Montag mitteilte. Die Vereinigung werde zudem von «Scientists for Future» unterstützt.

von dpa

09. September 2019, 11:23 Uhr

Das Bündnis rief gleichzeitig zur Teilnahme an den weltweiten Klima-Demonstration am Freitag kommender Woche auf. In Rostock werden dazu mindestens 2000 Menschen erwartet. Aktuell seien deutschlandweit schon mehr als 230 Demonstrationen angemeldet.

«Der 20. September soll als der Tag in die Geschichte eingehen, an dem der Druck in der Bevölkerung so groß wurde, dass ein Umdenken in der Klima- und Umweltpolitik stattfand und unsere Forderungen endlich ernst genommen wurden», sagte Bündnissprecherin Pia Hornung.