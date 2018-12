Regierung : Aus «Bündnis für Arbeit» wird «Zukunftsbündnis MV»

Das 1998 gegründete «Bündnis für Arbeit» wird neu ausgerichtet und heißt künftig «Zukunftsbündnis MV». Wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte, ist die erste Sitzung des Gremiums für den 22. Februar terminiert. Neben der Landesregierung nehmen an dem Bündnis die Vereinigung der Unternehmensverbände und der DGB Nord teil. Das Bündnis habe seit 1998 einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass Mecklenburg-Vorpommern in der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt deutlich vorangekommen sei. «Die enge Zusammenarbeit von Regierung, Wirtschaft und Gewerkschaften ist eine Stärke unseres Landes», erklärte der Chef der Staatskanzlei, Reinhard Meyer.

von dpa

28. Dezember 2018, 12:46 Uhr

Nach zwanzig Jahren Arbeit habe es von allen Beteiligten den Wunsch gegeben, die Zusammenarbeit kompakter zu gestalten. Das wichtigste gemeinsame Thema bleibe die Sicherung des Fachkräftebedarfs. Künftige Themen sollen die Zukunft des Arbeitsstandortes Mecklenburg-Vorpommern und die Attraktivität der beruflichen Bildung sein.