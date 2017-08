Immobilien : Auktion mit «Schnäppchen»: Hiddensee-Haus am teuersten

In der Hansestadt Rostock kommen an diesem Sonntag mehr als 60 Immobilien aus Mecklenburg-Vorpommern unter den Hammer. Dazu gehören in Vorpommern zwei Grundstücke auf der Insel Hiddensee, ein Mehrfamilienhaus für 250 000 Euro in der Stadt Usedom sowie eine ehemalige Berufsschule in Demmin, wie eine Sprecherin der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG am Mittwoch sagte. Am teuersten werde ein reetgedecktes Haus unweit der Ostsee in Neuendorf auf Hiddensee gehandelt, dessen Mindestgebot bei 375 000 Euro liegt.