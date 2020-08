Parteien : Augustin und zwei weitere AfDler verlassen Kreistagsfraktion

Der aus der AfD ausgeschlossene frühere Landesparteivorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern, Dennis Augustin, hat mit zwei weiteren Politikern die AfD-Kreistagsfraktion im Landkreis Ludwigslust-Parchim verlassen. Damit sinkt die Zahl der Fraktionsmitglieder um ein Drittel auf sechs. Mit Augustin gingen die AfD-Kreistagsabgeordneten Thomas Wüstenberg und Frank Baethke, wie die drei Politiker am Freitag mitteilten. Augustin war am Mittwoch als Fraktionschef abgewählt worden. Unmittelbar danach hätten die drei die Fraktion verlassen, hieß es.

von dpa

07. August 2020, 15:27 Uhr