Brauchtum : Auftakt für Stralsunder Wallensteintage

Mit den alljährlichen Wallensteintagen hält die Hansestadt Stralsund die Erinnerung an den Dreißigjährigen Krieg wach. Von Donnerstag bis Sonntag feiert die Stadt mit einem historischem Markttreiben und einem Landsknechtlager, mit Spielleuten, Musik, Gauklern und Narren, Speis und Trank nach überlieferten Rezepten. Vor fast 400 Jahren, am 24. Juli 1628, zogen die kaiserlichen Truppen unter General Albrecht von Wallenstein aus Stralsund ab. Danach erinnerte jährlich ein Festgottesdienst an den erfolgreichen Widerstand. Von 1825 an beging die Stadt den Tag bis zum Zweiten Weltkrieg mit einem Fest. Danach ruhte die Tradition bis 1991.

von dpa

25. Juli 2019, 06:08 Uhr

Ein Höhepunkt und die offizielle Eröffnung des Festes steht am Freitag bevor. Dann lenkt am Nachmittag der Festumzug in historischen Gewändern die Blicke auf sich. Am Abend folgt der schaurige Pestzug. Am Samstag soll ein Barockfeuerwerk die Fassade des Rathauses glanzvoll erstrahlen lassen, am Sonntag wird die Schlacht um Stralsund vor den Toren der Stadt nachgestellt.