Fußball : Aufsteiger Hansa Rostock startet Saisonvorbereitung

Aufsteiger FC Hansa Rostock hat die Vorbereitungen auf die neue Saison in der 2.

Rostock | Fußball-Bundesliga begonnen. Bei der ersten Übungseinheit am Donnerstagvormittag standen auch die Neuzugänge Hanno Behrens (1. FC Nürnberg) und Thomas Meißner (Puskás Akadémia FC) auf dem Trainingsplatz in der Rostocker Kopernikusstraße. Dagegen fehlte der in dieser Woche vom kasachischen Erstligisten Kairat Almaty ausgeliehene Stürmer Streli Mamba no...

