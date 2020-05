Unfälle : Aufprall bei Überholmanöver: Motorradfahrer schwer verletzt

von dpa

11. Mai 2020, 06:05 Uhr

Ein Motorradfahrer ist bei einem Überholmanöver in Schwerin schwer verletzt worden. Der 35 Jahre alte Mann sei am Sonntagabend im Gegenverkehr beim Überholen mit dem Wagen eines 74-Jährigen kollidiert, teilte die Polizei mit. Mit schweren Verletzungen wurde er in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden leicht verletzt.