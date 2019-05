Brände : Aufmerksame Zeitungsboten verhindern Brandausbreitung

von dpa

11. Mai 2019, 11:46 Uhr

Neu Ruthenbeck (dpa/mv) - Zwei Zeitungsboten haben in Neu Ruthenbeck (Kreis Ludwigslust-Parchim) verhindert, dass ein Brand auf ein Wohnhaus übergreift. Den Angaben der Polizei zufolge hatten sie am frühen Samstagmorgen kurz nach 4 Uhr in einem Holzhandel zunächst ein flackerndes Licht gesehen und dann den Brand entdeckt. Sie weckten die Eigentümer und begannen mit ersten Löschversuchen. Durch das rechtzeitige Eingreifen der Feuerwehr blieb das Feuer auf den Schuppen begrenzt. Dieser brannte größtenteils ab, es entstand ein Schaden von rund 100 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen.