Unfälle : Auffahrunfall nach Kollision mit Reh: Vier Verletzte

Im Zusammenhang mit einem Wildunfall sind auf der Bundesstraße 192 bei Penzlin (Mecklenburgische Seenplatte) vier Menschen verletzt und drei Autos beschädigt worden. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, war ein Autofahrer am Dienstagabend auf der Umgehungsstraße mit einem Reh zusammengestoßen und hatte ein Warndreieck aufgestellt. Da Gegenverkehr war, hielt das erste nachfolgende Auto am Warndreieck, aber zwei weitere Fahrzeuge fuhren auf den Wagen auf. Die 48 Jahre alte Fahrerin des letzten Autos kam mit Verletzungen in eine Klinik. Die Fahrer der zwei Autos davor und ein Insasse wurden leicht verletzt. Zwei der Unfallfahrzeuge waren so beschädigt, dass der Abschleppdienst sie bergen musste.

von dpa

23. September 2020, 07:56 Uhr