Denkmäler : Aufbau von Wende-Denkmal für MV hat in Waren begonnen

Kurz vor dem 30. Jahrestag der Deutschen Einheit haben Künstler das zentrale Wende-Denkmal Mecklenburg-Vorpommerns in Waren an der Müritz aufgebaut. Das Kunstwerk «Perspektiven zur Freiheit» besteht aus weißen Stangen, an denen Tafeln mit Losungen der friedlichen Revolution 1989 befestigt sind. Es stammt von den Stuttgarter Künstlern Dagmar Korintenberg und Wolf Kipper und soll am 16. Oktober feierlich eröffnet werden, wie ein Sprecher der Landeszentrale für politische Bildung Schwerin sagte.

von dpa

18. September 2020, 09:42 Uhr