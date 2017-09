Schifffahrt : Auf Grund gelaufener Frachter hat Fahrt fortgesetzt

Rostock/Cuxhaven (dpa) - Nach seiner Havarie in der viel befahrenen Kadetrinne zwischen Gedser und Ahrenshoop hat der Düngemittel-Frachter «Star of Sawara» seine Fahrt in Richtung USA fortgesetzt. Das sagte ein Sprecher des deutschen Havariekommandos am Samstag. Der 224 Meter lange Frachter war am Dienstag in der engen Ostsee-Passage auf Grund gelaufen und am Donnerstag von vier Schleppern freigezogen worden. Die Bergung dauerte siebeneinhalb Stunden, verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Frachter wurde zur Kontrolle in eine Werft in Dänemark gebracht. Dort stellten die Experten keine Schäden fest, woraufhin der Frachter seine Fahrt wieder aufnahm. Zuvor hatte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) darüber berichtet.

von dpa

erstellt am 02.Sep.2017 | 12:06 Uhr