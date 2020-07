Gesundheit : Auch in MV Verstöße gegen Feierverbote und Maskenpflicht

In den beiden einwohnerstärksten Städten Mecklenburg-Vorpommerns sind bislang 17 Verstöße gegen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung festgestellt worden. In Rostock wurden bislang fünf dieser Verstöße zur Anzeige gebracht und befinden sich in Bearbeitung, wie die Stadt auf Anfrage mitteilte. In Schwerin sind es laut Stadt bislang elf Verstöße. Die Landeshauptstadt verzeichnete demnach 231 weitere Verfahren wegen Verstößen gegen die Coronaverordnung, 108 wegen verbotenen Feiern, 126 wegen des Kontaktverbotes, 28 wegen der Abstandsregelungen und sechs wegen Verstößen gegen die Auflagen in Gaststätten.

von dpa

18. Juli 2020, 09:50 Uhr