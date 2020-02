Unwetter : Auch am Mittwoch weiterhin stürmisch im Nordosten

Das Orkantief «Sabine» hat in Mecklenburg-Vorpommern vergleichsweise wenige Schäden verursacht. Es geht aber stürmisch weiter im Nordosten.

von dpa

11. Februar 2020, 17:49 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern soll es auch am Mittwoch stürmisch bleiben. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind im Nordosten weiterhin Sturmböen von rund 100 Stundenkilometern (Windstärke 10) möglich. In der Nacht zu Mittwoch und in den Morgenstunden könne es durch Schneeschauer und überfrierende Nässe glatt werden auf den Straßen.

Rettungskräfte mussten am Dienstag seltener ausrücken als noch in den Tagen zuvor, sagte eine Sprecherin der Schweriner Leitstelle. Nach Angaben der Deutschen Bahn sorgte Tief «Sabine» für keine Auswirkungen mehr auf den Bahnverkehr am Dienstag im Nordosten.

Auf den Straßen kam es vereinzelt zu wetterbedingten Unfällen. Bei Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Mann mit seinem Wagen gegen einen umgestürzten Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Er blieb unverletzt. In Glasin (Landkreis Nordwestmecklenburg) wurden zwei Männer leicht verletzt. Ersten Polizeierkenntnissen zufolge verlor der Fahrer beim Überholen durch eine Windböe die Kontrolle über seinen Wagen auf der A20.

Der Tod eines 64-Jährigen am Sonntag in Kratzeburg (Mecklenburgische Seenplatte) hatte entgegen ersten Annahmen der Polizei doch mit Sturmtief «Sabine» zu tun. Der Mann hatte den Baum auf dem Campingplatz noch vor dem angekündigten Orkan fällen wollen, weil er annahm, dass der Baum durch heftige Böen umbricht und Boote sowie Wohnanhänger beschädigt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Neubrandenburg am Dienstag sagte. Der Geschädigte wurde eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.

Nach Angaben des Wetterdienstes Meteomedia soll es von Donnerstag an ruhiger werden im Bundesland. Am Dienstag wurde demnach die landesweit höchste Windgeschwindigkeit auf Hiddensee gemessen mit 109 Stundenkilometern.