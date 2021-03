Gesundheit : Astrazeneca-Impfungen vereinzelt wieder aufgenommen in MV

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Freitag die Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca vereinzelt wieder aufgenommen worden.

Schwerin | Der Impfstoff komme unter anderem in Ludwigslust, Crivitz, Ribnitz-Damgarten und Stralsund zum Einsatz, teilte das Gesundheitsministerium in Schwerin mit. Ein Sprecher des Landkreises Rostock sagte hingegen auf Anfrage, dass der Impfstoff von Astrazeneca dort erst am Montag wieder verabreicht werden soll. Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff war...

