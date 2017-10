Unfälle : Ast bricht nach Sturm ab und verletzt Mann schwer

Bei der Beseitigung von Sturmschäden an Bäumen ist in Mirow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ein Mann schwer verletzt worden. Dem 48-Jährigen fiel am Dienstag ein starker Ast auf den Kopf, so dass er auf die Intensivstation einer Klinik kam, erklärte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Neubrandenburg.