Kunst : Art Cologne: Zwei Kunstvereine aus MV für Preis nominiert

von dpa

02. März 2018, 15:53 Uhr

Der Kunstverein für Mecklenburg und Vorpommern in Schwerin und der Kunstverein zu Rostock sind für den Preis für Kunstvereine auf der Art Cologne nominiert. Die Auszeichnung würdigt die innovative Ausstellungspraxis und herausragende Kunstvermittlungsarbeit von Vereinen, wie die Arbeitsgemeinschaft der Kunstvereine am Freitag mitteilte. Nominiert sind bundesweit 21 Vereine. Der Preis wird seit 2006 von der Arbeitsgemeinschaft mit 300 Mitgliedern und der Kölner Kunstmesse Art des Cologne vergeben, die das Preisgeld in Höhe von 8000 Euro stiftet. Der Preis wird am 21. April in Köln überreicht. Vorjahres-Preisträger war der Hartware MedienKunstVerein Dortmund.