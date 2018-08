Kriminalität : Arm bei Arbeitsunfall abgerissen

von dpa

21. August 2018, 16:59 Uhr

Bei einem Arbeitsunfall in einer Entsorgungsfirma in Holthusen bei Schwerin ist einem Arbeiter am Dienstag ein Arm abgerissen worden. Der 52-Jährige wurde in ein Krankenhaus in Hamburg geflogen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei mit dem linken Arm in ein rotierendes Maschinenteil geraten. Zunächst war unklar, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Die Kriminalpolizei und das Amt für Gesundheit und Soziales sollen den Fall untersuchen.