Arbeitsmarkt : Arbeitsmarktzahlen für Februar werden vorgestellt

von dpa

28. Februar 2020, 01:11 Uhr

Die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit gibt am Freitag die Arbeitsmarktzahlen für Februar in Mecklenburg-Vorpommern bekannt. Experten gehen sowohl im Vergleich zum Januar als auch zum Vorjahresmonat von einem Rückgang der Arbeitslosigkeit aus. Im Januar war die Zahl der Arbeitslosen saisontypisch um 5400 auf 63 500 gestiegen. Die Erwerbslosenquote lag bei 7,7 Prozent. Mit 5,6 Prozent hatte der Landkreis Rostock die geringste Quote, im Landkreis Vorpommern-Rügen war sie mit 10 Prozent am höchsten. Im Bundesvergleich lag Mecklenburg-Vorpommern vor Berlin und Bremen auf dem drittletzten Platz.