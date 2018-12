Arbeitsmarkt : Arbeitsmarktrekord: Im Jahresschnitt nur 65 300 Arbeitslose

von dpa

20. Dezember 2018, 12:26 Uhr

Nie sah es auf Mecklenburg-Vorpommerns Arbeitsmarkt nach 1990 besser aus als in diesem Jahr: Erstmals waren im Land im Schnitt weniger als 70 000 Arbeitslose registriert, sagte die Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesarbeitsagentur, Margit Haupt-Koopman, am Donnerstag in Schwerin. Genau sank die Zahl der Erwerbslosen im Jahresdurchschnitt auf 65 300 - 5700 weniger als 2017. Neben der Konjunktur und dem Willen der Unternehmer, ihre Arbeitskräfte zu halten, habe natürlich auch die demografische Entwicklung dazu beigetragen, räumte Haupt-Koopmann ein. Viele Menschen gingen in Rente. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) ist zuversichtlich, dass es auf dem Arbeitsmarkt 2019 so positiv weitergeht. «Vor allem in den Branchen Gesundheits- und Sozialwesen, in der Metall- und Elektroindustrie sowie im Bereich der Dienstleistungen werden weitere Arbeitsplätze entstehen», sagte er.