Geschichte : Arbeitsgemeinschaft Fünfeichen trauert um Arnold Delander

Die Arbeitsgemeinschaft (AG) Fünfeichen trauert um einen ihrer wichtigsten Zeitzeugen. Der aus Löcknitz (Kreis Vorpommern-Greifswald) stammende Arnold Delander sei im Alter von 91 Jahren gestorben, sagte die Leiterin der AG, Rita Lüdtke, am Mittwoch in Neubrandenburg. «Er war eines der aktivsten Mitglieder, hat sein Schicksal in Sibirien in einem Buch und Filmen beschrieben und wollte auch am 5. Mai kommen, wenn wir an die Schließung des stalinistischen Zwangslagers vor 70 Jahren erinnern.»

von dpa

07. Februar 2018, 08:18 Uhr

Delander war als 19-Jähriger im Jahr 1945 im «Sonderlager Nr. 9» des Sowjet-Geheimdienstes NKWD in Fünfeichen bei Neubrandenburg eingesperrt worden - unschuldig, wie sich später erwies. Er überlebte Hunger, Krankheit und die Deportation in die Zwangslager nach Sibirien. «Das Schlimmste danach war, dass wir gar nicht darüber reden durften», hatte der Löcknitzer zu Lebzeiten mit Blick auf die DDR-Zeit immer wieder betont.

Die AG Fünfeichen ist mit mehr als 700 Mitgliedern eine der größten Vereinigungen von Opfern und ihren Angehörigen eines stalinistischen Zwangslagers in Deutschland.