Arbeitsmarkt : Arbeitsagentur und Ministerin appellieren an Unternehmen

Die Bundesagentur für Arbeit und Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) haben an Unternehmen appelliert, auch in der Corona-Krise Auszubildende einzustellen. Zudem riefen sie Jugendliche auf, sich auf die noch offenen Stellen in Mecklenburg-Vorpommern zu bewerben. Das Thema Fachkräftesicherung werde auch nach der Corona-Krise von großer Bedeutung bleiben, sagte die Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, Margit Haupt-Koopmann, am Donnerstag in Schwerin. 60 000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte im Nordosten seien älter als 60 Jahre und gingen in den kommenden Jahren in Rente.

von dpa

30. Juli 2020, 13:38 Uhr