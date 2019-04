Kriminalität : Arbeiter bei Sturz durch Stalldach schwer verletzt

von dpa

08. April 2019, 14:48 Uhr

Bei Arbeiten an einem Stalldach in Weselsdorf bei Ludwigslust ist am Montag ein Arbeiter durch das Dach sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Beim Aufprall auf dem Betonboden der Halle habe sich der 34-Jährige schwere Verletzungen zugezogen. Ersten Ermittlungen zufolge war er aus noch ungeklärter Ursache durch ein Oberlicht gebrochen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.