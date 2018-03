Bau : Arbeiten für Sanierung des Güstrower Schloss vor Beginn

von dpa

27. März 2018, 15:19 Uhr

Güstrow (dpa/mv) - Die Planungen für die umfangreiche und rund 22 Millionen Euro teure Sanierung des Güstrower Schlosses sind abgeschlossen. In Kürze erfolge die Ausschreibung für die Schadstoffsanierung des Dachs, sagte Robert Klaus vom Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern (BBL) bei einer Baustellenbegehung am Dienstag. Zu DDR-Zeiten seien dort giftige Holzschutzmittel verarbeitet worden. Diese Sanierungsarbeiten sollen so vollzogen werden, dass die Öffentlichkeit etwa beim Museumsbesuch nichts davon mitbekommen. Das gesamte Dach werde dafür verkapselt, um zu verhindern, dass die Schadstoffe nach außen dringen. In diesem Jahr werde mit Kosten von rund fünf Millionen Euro gerechnet. Der Abschluss der gesamten Sanierungsarbeiten ist laut BBL für Ende 2022 bis Anfang 2023 vorgesehen.