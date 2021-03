Verkehr : Arbeiten an Brücke: Behinderungen auf Süd-Zufahrt von Usedom

Besucher und Bewohner der Ostsee-Insel Usedom (Vorpommern-Greifswald) müssen sich 2021 wieder auf Behinderungen auf der einzigen Zufahrt aus dem Süden - der Zecheriner Brücke - einstellen.

Usedom | Wie das Straßenbauamt Neustrelitz am Mittwoch mitteilte, müssen einige technische Brückenbauteile erneuert werden. Dazu gehören unter anderem eine Verriegelung und ein Puffer an der Brückenklappe. Für die technischen Arbeiten, die im April beginnen sollen, müsse die Bundesstraße 110 nicht gesperrt werden, allerdings zur Be- und Entladung wichtiger Bau...

