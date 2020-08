Internet : Apple hat mit Kamerafahrten begonnen: Widerspruch möglich

Apple hat in Mecklenburg-Vorpommern mit der Aufzeichnung von Straßenansichten und Gebäudefronten für seine Internet-Dienste begonnen. Dazu fahren mit Sensoren und Kameras ausgerüstete Autos bis Ende September durch das Land, wie der Landesdatenschutzbeauftragte Heinz Müller am Montag in Schwerin mitteilte. Die Aufnahmen sollen demnach in der geplanten Funktion «Apple Look Around» («Umsehen-Funktion») - ähnlich wie beim Dienst «Google Street View» - dargestellt und im Internet veröffentlicht werden.

von dpa

17. August 2020, 16:27 Uhr