Handwerk : Appell an Schwesig: Friseure wollen ab 15. Februar öffnen

Vor den Gesprächen zwischen Bund und Ländern zum weiteren Weg in der Corona-Krise nach dem 14. Februar haben die Handwerkskammern und der Landesinnungsverband der Friseure und Kosmetiker in Mecklenburg-Vorpommern einen dramatischen Appell an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gerichtet.

Rostock | Die Belastungsgrenze bei den landesweit 1276 handwerklichen Friseur- und 1238 Kosmetikbetrieben sei teilweise überschritten, erklärten die Branchenvertreter am Sonntag. „Jedes zweite Unternehmen dieser Branche gibt starke Existenzsorgen an, mehr als ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.