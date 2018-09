Energie : Appell an den Bund: Windenergie nicht hängen lassen

Die Energieminister und -senatoren der fünf Küstenländer haben an die Bundesregierung appelliert, die Ausbauziele für die Windenergie an Land und auf See heraufzusetzen. «Der Bund droht gerade, die Energiewende zu verstolpern», sagte der niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) am Dienstag bei der Vorstellung des gemeinsamen Aufrufs Windenergie bei der Messe WindEnergy in Hamburg.

von dpa

25. September 2018, 15:09 Uhr

Die fünf Länder, die von Branchenverbänden und der IG Metall Küste unterstützt werden, fordern Sonderausschreibungen für die Windenergie an Land und mehr Kapazitäten auf See sowie den Ausbau und die Modernisierung der Stromnetze. Das sei auch notwendig, damit die Regierung ihre selbstgesetzten Klimaziele erreichen könne.

Nach Angaben der IG Metall Küste sind wegen des absehbar geringeren Ausbaus der Windenergie in den kommenden Jahren bereits 3500 bis 4000 Arbeitsplätze verlorengegangen oder akut bedroht. Die Minister und Senatoren der Küstenländer befürchten, dass sich dieser Trend fortsetzen könnte und auch die Entwicklung neuer Technologien in der Windenergie sich weitgehend ins Ausland verlagert. In den vergangenen Jahren hatten die Nord-Länder bereits drei ähnliche Appelle an die Bundesregierung gerichtet.