Krankenversicherung : AOK: Weniger Kariesfälle bei Kleinkindern in MV

Regelmäßiges Zähneputzen und Kontrollbesuche beim Zahnarzt zeigen offenkundig Wirkung bei der Zahngesundheit von Kleinkindern in Mecklenburg-Vorpommern. Wie die AOK Nordost am Mittwoch mitteilte, sank in den zurückliegenden vier Jahren im Nordosten die Zahl der Zahnfüllungen in Milchzähnen um etwa vier Prozent auf 10 200. Die Angaben beziehen sich auf AOK-versicherte Kinder bis zum siebten Lebensjahr. Die AOK gilt als größte gesetzliche Krankenkasse im Land. Die AOK Nordost umfasst die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin.

von dpa

08. Juli 2020, 14:03 Uhr