Gesundheit : AOK: Jeder Fünfte in MV hat chronische Rückenschmerzen

Jeder fünfte AOK-Versicherte in Mecklenburg-Vorpommern ist wegen chronischer Rückenschmerzen in ärztlicher Behandlung. Die Beschwerden ließen sich in vielen Fällen durch Physio- oder Verhaltenstherapie lindern, teilte die AOK Nordost am Dienstag mit. Das zeige eine interne Auswertung von Daten.

von dpa

17. Dezember 2019, 15:10 Uhr

Werde einem Patienten eine Wirbelsäulen- oder Bandscheiben-OP empfohlen, sollte unbedingt eine zweite Meinung eingeholt werden. Von den Teilnehmern des AOK-Zweitmeinungsprogramms «Rückenspezial» mussten den Angaben zufolge im Vergleich 42 Prozent weniger operiert werden.

Bei der AOK Nordost, die neben Mecklenburg-Vorpommern auch Berlin und Brandenburg umfasst, sind demnach mehr als 300 000 AOK-Versicherte wegen chronischer, unspezifischer Rückenschmerzen in ärztlicher Behandlung. Frauen seien häufiger betroffen als Männer, hieß es. Mit zunehmendem Lebensalter steige die Erkrankungsrate kontinuierlich an. Am höchsten sei sie in den letzten Jahren vor dem Renteneintritt.