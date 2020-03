Arbeitsmarkt : Anträge für Unterstützung polnischer Berufspendler abrufbar

Anträge für die finanzielle Unterstützung polnischer Berufspendler sind ab sofort abrufbar. Antragsberechtigt sind Arbeitgeber aus Mecklenburg-Vorpommern, die eine polnische Arbeitskraft sozialversicherungspflichtig anstellen, die ihren Hauptwohnsitz im Ausland hat, wie das Wirtschaftsministerium am Montag in Schwerin mitteilte. Die Anträge seien ab sofort online beim Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) abrufbar und dort dann einzureichen.

von dpa

30. März 2020, 17:47 Uhr

Nach Inkrafttreten einer Verordnung des polnischen Gesundheitsministers unterliegen Berufspendler seit Freitag einer 14-tägigen Quarantäne, wenn sie nach Polen zurückreisen. Jeden Tag pendeln den Angaben aus Schwerin zufolge rund 3000 Arbeitnehmer aus der Woiwodschaft Westpommern über die Grenze nach Mecklenburg-Vorpommern.

Wenn die Arbeitskräfte in MV bleiben, um weiter in dem Bundesland zu arbeiten, bekommen sie nach Angaben der Staatskanzlei 65 Euro pro Tag. Damit könnten sie etwa eine Unterkunft bezahlen. Hinzu kommen 20 Euro täglich für Familienmitglieder der Beschäftigten, die sich für die Dauer der polnischen Quarantäneregelungen ebenfalls in Mecklenburg-Vorpommern aufhalten.