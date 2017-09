Kriminalität : Anti-Terror-Razzia: Linke will Aktenordner einsehen

Die Anti-Terror-Razzia vor zwei Wochen in Mecklenburg-Vorpommern schlägt weiter Wellen in der Landespolitik. Kurz vor einem erwarteten Bericht des Innenministeriums im Innenausschuss des Landtags am Donnerstag verlangte der Sicherheitspolitiker der Linken, Peter Ritter, Einsichtnahme in die beschlagnahmten Aktenordner. «Wir erwarten auch, dass die Bundesanwaltschaft offenlegt, warum sie auf diese Weise vorgegangen ist und welche Erkenntnisse erlangt wurden», sagte Ritter am Dienstag. Wohnungen und Büros von sechs Menschen waren zeitgleich durchsucht worden. Zwei gelten als Beschuldigte, vier als Zeugen.