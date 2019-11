Gesellschaft : Anti-Gewalt-Woche 2019: Frauen in Rostock und MV ermutigen

Gewalt in Familien, gegen Frauen und Kinder, ist weltweit ein häufiges Phänomen. Dafür taucht das Thema vergleichsweise selten in der Öffentlichkeit und den Medien auf. Die Anti-Gewalt-Woche will das ändern.

von dpa

23. November 2019, 10:35 Uhr

Am kommenden Montag werden vor dem Rathaus Fahnen gegen Gewalt gehisst. Anlass ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Den weltweiten Aktionen schließen sich neben Rostock auch andere Städte in Mecklenburg-Vorpommern an - mit Lesungen, Filmen und Lichtaktionen. Unter dem Motto «Ein sicheres Plätzchen» werden am Montag in allen Rostocker Stadtteilen Plätzchen verteilt - zusammen mit Postkarten, wie der Verein «Frauen helfen Frauen» berichtete. Die Karten sind mit Informationen versehen, wo Frauen in Rostock Schutz vor häuslicher oder sexualisierter Gewalt finden können.

Am Dienstagabend findet auf dem Doberaner Platz in Rostock die alljährliche Aktion «Ein Licht für jede Frau» statt. Dabei werden Kerzen für die 943 Frauen entzündet, die im Vorjahr in der Hansestadt Opfer von Gewalt wurden.

Die Rostocker Bürgerschaft hatte jüngst beschlossen, mehr gegen häusliche Gewalt zu tun. So soll ein neues Frauenhaus gebaut werden. Es soll größer werden, weil der Bedarf jährlich steige und es soll vor allem barrierefrei sein. Es soll auch allen Frauen möglich sein, diesen Fluchtort zu nutzen, sagte Ulrike Bartel von «Frauen helfen Frauen».

Die Fahnen vor dem Rathaus sollen an die Schwestern Mirabal erinnern, die 1960 in der Dominikanischen Republik durch das Militär des damaligen Diktators Rafael Trujillo verschleppt und ermordet wurden. Aus diesem Anlass wurde 1981 bei einem Treffen lateinamerikanischer und karibischer Feministinnen der 25. November zum Gedenktag der Opfer von Gewalt an Frauen ausgerufen. Die Vereinten Nationen erklärten schließlich vor 20 Jahren den 25. November zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen.